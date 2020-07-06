Александр Нестерук: 8% заболевших коронавирусом – это дети

13:42, 06 июля 2020, ПАИ

8 % заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 – это дети, сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук в эфире ПАИ-live 6 июля.

Он пояснил, что детские площадки остаются закрытыми в связи с тем, что у коммунальных служб нет возможности обрабатывать площадку после каждого ребёнка. При этом Александр Нестерук рассказал, что за разрешением начать работу обращались владельцы батутов, но для обработки батута, по его словам, понадобится пожарная машина.

«Люди должны понимать, что это небезопасно. Человек разумный, увидев ленту, поймет, что это не совсем безопасно, и развлечет ребенка каким-то другим образом», – добавил Александр Нестерук.