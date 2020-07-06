Роспотребнадзор не рекомендует кормить грибами детей до 14 лет

14:18, 06 июля 2020, ПАИ

Не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора, в детском организме ещё нет необходимого количества ферментов для их переваривания.

Ежегодно в России регистрируется порядка 1 тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами. По данным Роспотребнадзора, случаи отравления грибами происходят среди детей всё чаще.

Отмечается, что грибы являются трудноперевариваемым продуктом, в них много грибной клетчатки — хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам. Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта.

Перед приготовлением все грибы рекомендуется предварительно отварить в течении 10 минут, отвар слить, промыть отваренные грибы и затем приготовить их как обычно. Предварительное отваривание грибов поможет значительно снизить в них содержание токсичных элементов.