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Общество

В Великих Луках виновник ДТП возместил 300 тысяч рублей морального вреда

300 тысяч рублей морального вреда возместил виновник аварии в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Пьяный водитель автомобиля Toyota Camry совершил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia. Пассажирке второго автомобиля был причинён тяжкий вред здоровью.

Великолукский городской суд принял решение взыскать моральный вред с водителя Toyota. Мужчина возместил ущерб в полном объёме, заплатив 300 тысяч рублей потерпевшей пассажирке.

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