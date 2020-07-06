В Великих Луках виновник ДТП возместил 300 тысяч рублей морального вреда

14:53, 06 июля 2020, ПАИ

300 тысяч рублей морального вреда возместил виновник аварии в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Пьяный водитель автомобиля Toyota Camry совершил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia. Пассажирке второго автомобиля был причинён тяжкий вред здоровью.

Великолукский городской суд принял решение взыскать моральный вред с водителя Toyota. Мужчина возместил ущерб в полном объёме, заплатив 300 тысяч рублей потерпевшей пассажирке.