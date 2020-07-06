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Общество

Решение о проведении фестиваля «Железный град» примут после 14 июля

«Железный град». Фото Дарьи Хватковой

Окончательное решение о проведении фестиваля военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» в 2020 году примут после 14 июля. Соответствующая информация появилась в группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы очень надеемся, что мероприятие в этом году, несмотря ни на что, состоится. Запрета на проведение, как и разрешения, на данный момент нет», – говорится в сообщении.

«Железный град». Фото Дарьи Хватковой

В прошлом году фестиваль «Железный град» в Изборске посетили несколько тысяч человек.

«Железный град». Фото Дарьи Хватковой

Кроме этого, в фестивале приняли участие более 100 человек из 10 клубов исторической реконструкции Пскова, Великих Лук, Тулы, Белгорода, Москвы и Санкт-Петербурга.

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