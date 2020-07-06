До 15 октября закончат ремонт улиц Металлистов и Рокоссовского в Пскове
В Пскове до 15 октября планируют закончить ремонт улиц Металлистов и Рокоссовского. Об этом сообщил директор «ДорстройСервис» Корюн Аветян во время совещания по ремонту дворов, дорог и проездов в администрации города 6 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Улица Металлистов в Пскове будет сдана 15 октября.
«Улицу сдадим согласно графику», - отметил Корюн Аветян.
Кроме того, 10 августа планируется начать ремонт улицы Рокоссовского, который завершится 15 октября.