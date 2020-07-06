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Общество

До 15 октября закончат ремонт улиц Металлистов и Рокоссовского в Пскове

Фото Андрея Степанова

В Пскове до 15 октября планируют закончить ремонт улиц Металлистов и Рокоссовского. Об этом сообщил директор «ДорстройСервис» Корюн Аветян во время совещания по ремонту дворов, дорог и проездов в администрации города 6 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Улица Металлистов в Пскове будет сдана 15 октября.

«Улицу сдадим  согласно графику», - отметил Корюн Аветян.

Кроме того, 10 августа планируется начать ремонт улицы Рокоссовского, который завершится 15 октября.

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