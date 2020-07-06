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Общество

Александр Братчиков недоволен дорожными работами на улице Текстильной в Пскове

Глава администрации Пскова Александр Братчиков высказал недовольство дорожными работами на улице Текстильной в ходе совещания 6 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Работы выполняет ООО «Печорыагродорстрой». Выяснилось, что на ремонтируемом участке возникла проблема с теплосетями. «Мне не нравится, как идут работы по Текстильной. Я понимаю, у вас первый подряд в городе, но это не дело», – обратился Александр Братчиков к директору организации Наталье Поповой.

Срок сдачи объекта – 15 октября. «Но мы постараемся быстрее», – заверила Наталья Попова.

«Да нужно быстрее. Завтра выезжаете на объект с Александром [Грацким – заместителем начальника УГХ администрации Пскова], и все вопросы регулируем на месте», – добавил Александр Братчиков.

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