Александр Братчиков недоволен дорожными работами на улице Текстильной в Пскове

15:25, 06 июля 2020, ПАИ

Глава администрации Пскова Александр Братчиков высказал недовольство дорожными работами на улице Текстильной в ходе совещания 6 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Работы выполняет ООО «Печорыагродорстрой». Выяснилось, что на ремонтируемом участке возникла проблема с теплосетями. «Мне не нравится, как идут работы по Текстильной. Я понимаю, у вас первый подряд в городе, но это не дело», – обратился Александр Братчиков к директору организации Наталье Поповой.

Срок сдачи объекта – 15 октября. «Но мы постараемся быстрее», – заверила Наталья Попова.

«Да нужно быстрее. Завтра выезжаете на объект с Александром [Грацким – заместителем начальника УГХ администрации Пскова], и все вопросы регулируем на месте», – добавил Александр Братчиков.