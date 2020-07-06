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Общество

Три мусорных контейнера подожгли в Пскове

Фото: Дарья Хваткова.

В Пскове за прошедшую неделю подожгли три мусорных контейнера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО – компании «Экопром».

В период с 29 июня по 5 июля вандалы сожгли пластиковые баки на улице Красноармейской, 27 (два контейнера) и улице Алехина, 5.

«Регоператор оперативно реагирует на подобные сообщения, во избежание свалок устанавливая на место испорченных контейнеров новые. По данным фактам готовятся документы для передачи в правоохранительные органы», - заявили в пресс-службе.

С начала 2019 года в регионе уничтожили более ста евроконтейнеров, сумма ущерба составила около 1 миллиона рублей.

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