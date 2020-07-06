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Общество

Более 1 400 пачек сигарет пытались незаконно провести через границу в Себежском районе

В Себежском районе незаконно пытались провести через границу более 1 400 пачек сигарет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

На таможенном посту Бурачки на российско-латвийской границе сотрудники таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли сразу две попытки незаконного перемещения сигарет.

Два транспортных средства следовали в Латвию без груза и товара. Однако при осмотре служебная собака лабрадор-ретривер Фил обнаружила табачные изделия.

Транспортные средства направили на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. В результате в технологических полостях грузовых автомобилей выявили сокрытые от таможенного контроля сигареты, маркированные акцизными марками Республики Беларусь. В первом случае - 450 пачек сигарет. Во втором - 1000 пачек сигарет. Возбуждены дела об административных правонарушениях.

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