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Общество

41 орудие лова изъяли у псковских браконьеров за неделю

За прошедшую неделю с 29 июня по 5 июля госинспекторы рыбоохраны в Псковской области изъяли у браконьеров 41 незаконное орудие лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего на территории региона было выявлено 15 административных правонарушений, в результате наложено штрафов на сумму 41,5 тысяч рублей. Из ранее выписанных штрафов удалось взыскать 35 тысяч рублей.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 148 административных правонарушений и наложили штрафов на сумму 334 900 рублей.

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