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Чтобы дети не попали в ЧП. Горячая линия в эфире ПАИ-live 8 июля

Фото: Андрей Степанов.

Псковское агентство информации совместно с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области, УМВД России по Псковской области и ГУ МЧС России по Псковской области 8 июля с 12:00 до 14:00 в эфире ПАИ-live проведет горячую линию, посвященную безопасности детей во время летних каникул.

Детские лагеря еще не работают, дети на улице или дома. Это лето — не простое для детского отдыха и их безопасности. Знаете опасные места, куда есть доступ детям? Хотите сообщить о потенциальных ЧП с участием детей? Опасаетесь за безопасность и здоровье детей на дорогах? У вас есть вопросы, но вы не знаете, кого спросить?

8 июля с 12 до 14 часов по телефону горячей линии 8 (953) 239-76-77  на ваши вопросы ответят:

- уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова;

- начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников;

- начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов.

Вопросы и комментарии вы можете заранее присылать  в Whatsapp или Viber на номер  8 (953) 239-76-77 с пометкой «Детство» или оставлять в комментариях под этим сообщением.

Прямую транляцию горячей линии смотрите на сайте Псковского агентства информации 8 июля.

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