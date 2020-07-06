В Псковской области запрет на публичные мероприятия рядом с больницами предложено отменить

16:52, 06 июля 2020, ПАИ

Предложено отменить запрет на публичные мероприятия рядом с больницами в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Депутатам областного Собрания предстоит рассмотреть законопроект, исключающий из регионального законодательства запрет на проведение митингов, шествий и демонстраций в 100-метровой близости от зданий, занимаемых медицинскими организациями – стационарами.

Правку в закон «О регулировании отдельных вопросов проведения публичных мероприятий на территории Псковской области» разработало управление внутренней политики администрации региона.

Действующей редакцией закона «О регулировании отдельных вопросов проведения публичных мероприятий на территории Псковской области» проведение митингов и шествий запрещено на остановочных пунктах общественного транспорта, на расстоянии менее 100 метров от аэропортов железнодорожных вокзалов и автобусных станций, а также вблизи зданий, занимаемых медицинскими организациями.

Законопроект направлен в парламентский комитет по законодательству и местному самоуправлению.