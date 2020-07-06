Фестиваль «Новая волна» в этом году не состоится

16:57, 06 июля 2020, ПАИ

В 2020 году из-за пандемии коронавируса организаторы отменили Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна», который должен был состояться в Казани в августе. Об этом в своем Instagram написал генеральный продюсер смотра, композитор Игорь Крутой.

«Мы со всей ответственностью заботимся о здоровье и жизни десятков артистов, сотнях человек творческих коллективов и технических служб, тысячах зрителей в зале», - отметил музыкант.

Игорь Крутой подчеркнул, что организаторы до последнего момента надеялись на то, что ситуация с коронавирусом стабилизируется. Но границы до сих пор остаются закрытыми, и запрет на культурно-массовые мероприятия сохраняется.

В 2020 году конкурс «Новая волна» и другие мероприятия в его рамках полностью отменяются. «…Но год промчится, всё повторится, и вернётся «Новая волна»! До встречи в 2021-м!» - написал Игорь Крутой.