Данила Попереченый готов оплатить штраф Светланы Прокопьевой

17:16, 06 июля 2020, ПАИ

Российский видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный в Twitter высказал готовность оплатить штраф псковской журналистке Светлане Прокопьевой, назначенный ей судом по делу об оправдании терроризма.

«Если у Светланы вдруг по какому-то стечению обстоятельств не выйдет обжаловать этот несправедливый приговор – готов прикрыть и полностью взять на себя оплату штрафа», – написал он.

6 июля суд признал Светлану Прокопьеву виновной по части 2 статьи 205.2 УК РФ и назначал ей наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей.

7 ноября 2018 года, выступая в своей авторской программе в эфире одной из псковских радиостанций, Прокопьева рассуждала о причинах самоподрыва несовершеннолетнего анархиста Михаила Ж. в приемной УФСБ Архангельской области. Текст выступления затем был опубликован под заголовком «Репрессии для государства» на одном из информационных порталов.

Следствие и гособвинение привели экспертизы, авторы которых утверждали, что текст Прокопьевой был направлен «на формирование положительного отношения к терроризму», а теракт в нем «как единственное возможное решение для привлечения внимания к проблемам в современной России».