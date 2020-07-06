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Общество

Международная акция «Сад памяти» станет ежегодной

Президент России Владимир Путин поручил Министерству природных ресурсов и экологии РФ каждый год проводить международную акцию «Сад памяти». Об этом говорится в списке поручений главы государства, которые опубликованы на сайте Кремля.

По мнению Владимира Путина, к проекту стоит активно привлекать представителей общественности и волонтёров.

30 июня президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в рамках этой акции посадили ели у Ржевского мемориала советскому солдату. Организаторы акции «Сад памяти» предложили двум президентам продолжить эту традицию и следующим летом посадить деревья в Белоруссии в честь всех погибших в Брестской крепости. Лидеры государств согласились с предложением. 

Акция «Сад памяти» стартовала 18 марта. В рамках патриотического проекта планировалось высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. 

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