Международная акция «Сад памяти» станет ежегодной

17:15, 06 июля 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил Министерству природных ресурсов и экологии РФ каждый год проводить международную акцию «Сад памяти». Об этом говорится в списке поручений главы государства, которые опубликованы на сайте Кремля.

По мнению Владимира Путина, к проекту стоит активно привлекать представителей общественности и волонтёров.

30 июня президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в рамках этой акции посадили ели у Ржевского мемориала советскому солдату. Организаторы акции «Сад памяти» предложили двум президентам продолжить эту традицию и следующим летом посадить деревья в Белоруссии в честь всех погибших в Брестской крепости. Лидеры государств согласились с предложением.

Акция «Сад памяти» стартовала 18 марта. В рамках патриотического проекта планировалось высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.