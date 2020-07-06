0
21:09
После карантина возобновил работу парижский Лувр
19:50
Алексей Севастьянов станет первым гостем новового вечернего шоу ПАИ «Псковский говор»
18:39
Центральную улицу Новосокольников отремонтируют по нацпроекту
18:10
До +24 градусов ожидается в Псковской области 7 июля
16:43
Чтобы дети не попали в ЧП. Горячая линия в эфире ПАИ-live 8 июля
15:38
Александр Братчиков пригрозил штрафом за срыв сроков ремонта на улице Горького
15:25
Александр Братчиков недоволен дорожными работами на улице Текстильной в Пскове
Еще новости
Общество

После карантина возобновил работу парижский Лувр

Парижский Лувр возобновил работу после карантина. Закрытым из-за эпидемии он оставался на протяжении четырёх месяцев, пишет РИА Новости.

Билеты онлайн на первый день работы забронировали более семи тысяч посетителей. Лувр стал одним из последних принимать публику. Некоторые музеи во Франции начали открываться ещё в мае, более крупные –  в июне.

В основном, посетить Лувр захотели французы, но среди посетителей есть также туристы из европейских стран. Обычно Лувр принимает за день 30-40 тысяч человек. В прошлом году музей принял 9,6 млн туристов.

 Попасть в музей в нынешнее время можно только если заранее забронировать билеты на сайте. Купить билеты на входе можно будет только при наличии мест, которые остались после продажи онлайн.

Вход в Лувр осуществляется под пирамидой, где посетителей распределяют по двум очередям - согласно забронированному времени.

Обязательным аксессуаром являются защитные маски. Чтобы избежать пересечения потоков посетителей, администрация музея ввела определенные маршруты, которые не позволяют вернуться назад при осмотре экспозиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

После карантина возобновил работу парижский Лувр
06 июля 2020
После карантина возобновил работу парижский Лувр
Алексей Севастьянов станет первым гостем новового вечернего шоу ПАИ «Псковский говор»
06 июля 2020
Алексей Севастьянов станет первым гостем новового вечернего шоу ПАИ «Псковский говор»
Центральную улицу Новосокольников отремонтируют по нацпроекту
06 июля 2020
Центральную улицу Новосокольников отремонтируют по нацпроекту
До +24 градусов ожидается в Псковской области 7 июля
06 июля 2020
До +24 градусов ожидается в Псковской области 7 июля
Чтобы дети не попали в ЧП. Горячая линия в эфире ПАИ-live 8 июля
06 июля 2020
Чтобы дети не попали в ЧП. Горячая линия в эфире ПАИ-live 8 июля
Александр Братчиков пригрозил штрафом за срыв сроков ремонта на улице Горького
06 июля 2020
Александр Братчиков пригрозил штрафом за срыв сроков ремонта на улице Горького
Александр Братчиков недоволен дорожными работами на улице Текстильной в Пскове
06 июля 2020
Александр Братчиков недоволен дорожными работами на улице Текстильной в Пскове
Улицу Петровскую в Пскове начнут ремонтировать 13 июля
06 июля 2020
Улицу Петровскую в Пскове начнут ремонтировать 13 июля

Идет загрузка...