После карантина возобновил работу парижский Лувр

21:09, 06 июля 2020, ПАИ

Парижский Лувр возобновил работу после карантина. Закрытым из-за эпидемии он оставался на протяжении четырёх месяцев, пишет РИА Новости.

Билеты онлайн на первый день работы забронировали более семи тысяч посетителей. Лувр стал одним из последних принимать публику. Некоторые музеи во Франции начали открываться ещё в мае, более крупные – в июне.

В основном, посетить Лувр захотели французы, но среди посетителей есть также туристы из европейских стран. Обычно Лувр принимает за день 30-40 тысяч человек. В прошлом году музей принял 9,6 млн туристов.

Попасть в музей в нынешнее время можно только если заранее забронировать билеты на сайте. Купить билеты на входе можно будет только при наличии мест, которые остались после продажи онлайн.

Вход в Лувр осуществляется под пирамидой, где посетителей распределяют по двум очередям - согласно забронированному времени.

Обязательным аксессуаром являются защитные маски. Чтобы избежать пересечения потоков посетителей, администрация музея ввела определенные маршруты, которые не позволяют вернуться назад при осмотре экспозиции.