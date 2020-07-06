В Новой Зеландии возобновили съёмки сериала «Властелин колец»

23:01, 06 июля 2020, ПАИ

В Новой Зеландии возобновили съёмки сериала «Властелин колец», пишет Variety. Производство сериала было приостановлено в Окленде в марте в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Планируется, что сериал, основанный на произведениях Джона Р. Р. Толкина, выйдет в 2021 году на сервисе Amazon Prime Video. Действие первого сезона развернётся во Вторую эпоху Средиземья.

Стоимость производства сериала (вместе со стоимостью приобретённых авторских прав), по сообщениям СМИ, превысит 1 млрд долларов, что сделает его «самым дорогим телесериалом в истории».