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Общество

В Новой Зеландии возобновили съёмки сериала «Властелин колец»

Источник: @LOTRonPrime / Twitter

В Новой Зеландии возобновили съёмки сериала «Властелин колец», пишет Variety. Производство сериала было приостановлено в Окленде в марте в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Планируется, что сериал, основанный на произведениях Джона Р. Р. Толкина, выйдет в 2021 году на сервисе Amazon Prime Video. Действие первого сезона развернётся во Вторую эпоху Средиземья.

Стоимость производства сериала (вместе со стоимостью приобретённых авторских прав), по сообщениям СМИ, превысит 1 млрд долларов, что сделает его «самым дорогим телесериалом в истории».

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