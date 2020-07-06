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Общество

Рижский проспект в Пскове отремонтируют к 10 августа

К 10 августа завершится ремонт Рижского проспекта в Пскове. Об этом директор ООО «ДорСтройСервис» Корюн Аветян сообщил на совещании с главой администрации Пскова 6 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Директор компании также отметил, что уже 7 июля фирма сдаст в эксплуатацию улицу Боровую.

Также подрядчик сообщил, что 13 июля начнётся ремонт улицы Петровской на участке от улицы Коммунальной до Комсомольской площади, в том числе тротуаров на участке от улицы Красноармейская до улицы Госпитальная. Сдача этого объекта состоится 15 октября, уточнил Корюн Аветян.

Рижский проспект ремонтируют в рамках проекта «Дорожная сеть», входящего в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Источник финансирования - федеральный и областной бюджеты. Цена контракта составляет 94 миллиона 505 тысяч рублей.

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