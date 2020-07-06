0
19:50
Алексей Севастьянов станет первым гостем новового вечернего шоу ПАИ «Псковский говор»
18:39
Центральную улицу Новосокольников отремонтируют по нацпроекту
18:10
До +24 градусов ожидается в Псковской области 7 июля
16:43
Чтобы дети не попали в ЧП. Горячая линия в эфире ПАИ-live 8 июля
15:38
Александр Братчиков пригрозил штрафом за срыв сроков ремонта на улице Горького
15:25
Александр Братчиков недоволен дорожными работами на улице Текстильной в Пскове
15:20
Улицу Петровскую в Пскове начнут ремонтировать 13 июля
Еще новости
Общество

Общественники обнаружили недостатки в обустройстве территории у школы №26 в Пскове

В Пскове активисты партийного проекта "Единой России" «Крепкая семья» провели очередной рейд. На этот раз объектом проверки стала школа №26 на улице Байкова. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении партии, здесь общественники обнаружили несколько проблем.

«Нужно восстановить ограждения школьной территории, так как в настоящий момент территория школы по факту является проходной, что, в свою очередь, допускает нахождение на ней  посторонних лиц. Также в срочном ремонте нуждается тротуар, который ведет с улицы Байкова.  Он на 5 см ниже, чем асфальтовое покрытие,  которое находится перед крыльцом школы, что создает  препятствие для маломобильных групп населения. Само асфальтовое покрытие перед крыльцом школы -  в хорошем состоянии», - рассказал активист партии «Единая Россия» Дмитрий Яковлев.

Общественники также обратили внимание на газоны, разбитые на пришкольной территории, которые необходимо привести в порядок, выкосив  траву. Благоустройство необходимо и школьному стадиону, а установленные на спортивном объекте  скамейки представляют собой опасные для детей металлические конструкции. Кроме того, общественники обратили внимание на мусорные контейнеры, которые находятся в непосредственной близости к беговым дорожкам, а контейнерной площадки на территории школы не обнаружили.

По итогам рейда руководитель партпроекта «Крепкая семья», глава Пскова Елена Полонская направит запрос на имя главы администрации областного центра с просьбой устранить обнаруженные проблемы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Алексей Севастьянов станет первым гостем новового вечернего шоу ПАИ «Псковский говор»
06 июля 2020
Алексей Севастьянов станет первым гостем новового вечернего шоу ПАИ «Псковский говор»
Центральную улицу Новосокольников отремонтируют по нацпроекту
06 июля 2020
Центральную улицу Новосокольников отремонтируют по нацпроекту
До +24 градусов ожидается в Псковской области 7 июля
06 июля 2020
До +24 градусов ожидается в Псковской области 7 июля
Чтобы дети не попали в ЧП. Горячая линия в эфире ПАИ-live 8 июля
06 июля 2020
Чтобы дети не попали в ЧП. Горячая линия в эфире ПАИ-live 8 июля
Александр Братчиков пригрозил штрафом за срыв сроков ремонта на улице Горького
06 июля 2020
Александр Братчиков пригрозил штрафом за срыв сроков ремонта на улице Горького
Александр Братчиков недоволен дорожными работами на улице Текстильной в Пскове
06 июля 2020
Александр Братчиков недоволен дорожными работами на улице Текстильной в Пскове
Улицу Петровскую в Пскове начнут ремонтировать 13 июля
06 июля 2020
Улицу Петровскую в Пскове начнут ремонтировать 13 июля
Решение о проведении фестиваля «Железный град» примут после 14 июля
06 июля 2020
Решение о проведении фестиваля «Железный град» примут после 14 июля

Идет загрузка...