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Общество

Получить консультацию специалистов приёмной комиссии ПсковГУ можно в отделениях Сбербанка

Получить консультацию специалистов приёмной комиссии ПсковГУ можно в отделениях Сбербанка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Будущим абитуриентам помогут оцифровать документы, найти нужную информацию на сайте ПсковГУ, заполнить анкету абитуриента в личном кабинете, разобраться в тонкостях дистанционного поступления.

Консультанты ПсковГУ работают по понедельникам, средам и пятницам с 10:00 до 13:00 по адресам в Пскове: Октябрьский проспект, 23/25; Рижский проспект, 29/31.

Подать документы в ПсковГУ можно через электронный личный кабинет на сайте. По вопросам приема и подачи документов можно также обратиться по телефонам 8(8112) 79-78-58, 8(8112) 79-78-59 или на e-mail: priem@pskgu.ru.

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