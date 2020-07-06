Центральную улицу Новосокольников отремонтируют по нацпроекту

18:39, 06 июля 2020, ПАИ

В этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и муниципальной программе «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Новосокольнический район» планируется отремонтировать центральную улицу Новоскольников - Партизанскую. Об этом сообщает газета «Новосокольнический край».

В рамках контракта планируется замена асфальтобетонного покрытия проезжей части от пересечения с улицей Воровского до улицы Тихмянова, а на тротуаре — замена плитки.



Кроме того, будут отремонтированы наиболее проблемные участки тротуаров по улице Тихмянова (вдоль корпуса №2 средней школы Новосокольников и спортивной площадки по улице Садовой) и некоторые другие.



Также планиурется отремонтировать двор у дома №4 по улице Партизанской и у дома №25 по улице Ленинской. Контрактом предусматривает устройство парковок, подъездов к домам и пешеходных дорожек с установкой бордюров.

