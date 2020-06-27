Гдовские рыбаки увеличили добычу ряпушки в Чудском озере

21:52, 06 июля 2020, ПАИ

Добыча ряпушки в Чудском озере идет с большими сложностями, пишет газета «Гдовская заря». Рыбакам в полную силу не дает развернуться погода: сильные ветры рвут и путают ставники, корабли не могут выходить в озеро.

«Но всё равно умудряются великие наши рыбаки-труженики приходить к причалу с уловом», - пишет газета.

В первые дни путины рыбаки вылавливали по 150-300 килограммов ряпушки, которую местные называют серебром чудским. Но сейчас добыча увеличилась. Как отмечает издание, недавно звено Вадима Майорова выловило 3 тонны рыбы. Организация, в которой он работает, ещё четыре года будет «делиться» квотами на вылов ряпушки - аукцион компания выиграла в Москве, он дает право вылавливать рыбу 10 лет. По тонне ряпушки поймали компании «Причал» , «Реванш», «Алла» и колхоз «Свид».

Свежий улов попадает в частный рыбный магазин. Туда его регулярно доставляет владелец магазина Андрей Васильев: рыбы хватает всем.