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Гдовские рыбаки увеличили добычу ряпушки в Чудском озере

Добыча ряпушки в Чудском озере увеличилась.Фото Игоря Макеева.

Добыча ряпушки в Чудском озере  идет  с большими сложностями, пишет газета «Гдовская заря». Рыбакам в полную силу не дает развернуться погода: сильные ветры рвут и путают ставники,  корабли не могут выходить в озеро.

«Но всё равно умудряются великие наши рыбаки-труженики приходить к причалу с уловом», - пишет газета.

В первые дни путины рыбаки вылавливали  по 150-300 килограммов ряпушки, которую местные называют серебром чудским.  Но сейчас добыча увеличилась.  Как отмечает издание, недавно звено Вадима Майорова выловило 3 тонны рыбы. Организация, в которой он работает,   ещё четыре года будет «делиться» квотами на вылов ряпушки - аукцион компания выиграла в Москве, он дает  право вылавливать  рыбу  10 лет. По тонне ряпушки  поймали компании  «Причал» , «Реванш»,  «Алла» и  колхоз «Свид».

Владелец магазина доставляет свежую рыбу покупателю. Фото Игоря Макеева.

Свежий улов попадает в  частный рыбный магазин. Туда его регулярно доставляет  владелец магазина Андрей Васильев: рыбы хватает всем. 

Рыбы хватает всем. Фото Игоря Макеева.

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