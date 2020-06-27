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ФОТОФАКТ: Псковичка запечатлела «веер» из облаков

Веер из облаков над Псковом. Фото ПАИ.

Необычный закат солнца наблюдали псковичи на Завелиье 6 июля. На небе  раскинулся «веер» из облаков, освещенный огненно-красным заходящим солнцем. Яркой фотографией  поделилась читательница  Псковского агентства информации.

«Посмотрите, какое небо!», - написала псковичка. 

Фотографиями  псковских закатов и необных природных явлений  псковичи  делятся регулярно  Недавно, псковичи демонстрировали снимки   впечатляющего оптического эффекта – светового столба. Во время заката от Солнца тянулась вертикальная полоса света, а все небо полыхало огнем.

В середине мая жители Псковской области заметили на небе необычные облака: они появились сразу после дождя.

25 мая жители Псковской области запечатлели редкое атмосферное явление – гало, сияние вокруг солнечного диска.

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