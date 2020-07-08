«Ты мне всю жизнь испортил!»: как разводятся и делят имущество псковичи

09:15, 08 июля 2020, ПАИ

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности, а что бывает, если в какой-то момент заканчивается и любовь, и верность, и семья? Время отправиться в суд и выяснить, кто «козёл», кто «самадура», куда девать любимого британского кота, 100 рыболовных сетей, коврик из ванной и кто теперь будет обеспечивать общих детей. Сначала в кабинете у психолога (это в идеале), а затем на консультации у юриста штукатурка счастливой семейной жизни слетает моментально. Специалист по семейному праву, руководитель «Городского юридического бюро» в Пскове Антонина Павлова рассказала, как разводятся псковичи, как делят совместно нажитое имущество, почему брачный договор – это до сих пор «стыдно» и при чём здесь кот и сети.

Пара ласковых для экс-жён

Гораздо проще работать с теми людьми, которые, прежде чем оказаться на консультации у юриста, до этого побывали у семейного психолога, когда человек готов трезво воспринимать ситуацию. Эмоции их не захлёстывают, они способны адекватно воспринимать действительность и чётко проговаривать, чего хотят. Однако зачастую вопросы нормализации психологического состояния всё-таки ложатся на плечи юриста, хотя, по-моему, это неправильно. Но да, случается, когда какое-то слово и не всегда ласковое приводит человека напротив тебя в чувство. Бывает, без такой встряски разговор просто не продолжить. Особенно непросто с молодыми девушками, которые приходят с младенцами на руках и сообщают, что от них отвернулся муж.

Нашим людям зачастую не хватает этики, чтобы, разводясь, оставаться людьми и достойно, цивилизованно завершить брак. Причём сам бракоразводный процесс – простая процедура, в которой не нужна помощь юриста. Достаточно по шаблону написать заявление в мировой суд, и, если есть согласие обеих сторон, судья разведёт вас в тот же день. По сути, это просто формальность, даже если есть дети. Дети – не основание для сохранения семьи. Судья, конечно, может дать время на примирение, если одна из сторон об этом ходатайствует.

Капитан дальнего плавания в шкуре курьера

Дальше начинается другой процесс – взыскание алиментов с бывшего супруга. Если у мужа постоянный доход и белая зарплата, то алименты взыскивают в долевом отношении в зависимости от количества детей: если один ребёнок, это 1/4 дохода, если двое – 1/3. Сложнее, если у супруга постоянного дохода нет или он получает зарплату «в конверте», тогда предъявление иска возможно только в твёрдой денежной форме, то есть должна быть указана точная сумма, чаще всего она приблизительно равна прожиточному минимуму. Но тут хитроумные мужья нанимают юристов, которые в суде рассказывают, что их клиент время от времени получает шесть тысяч рублей и перебивается с хлеба на воду. Смотрится смешно, когда на юриста деньги нашлись, а на содержание бывшей семьи – нет.

А, например, девушки с детьми до трёх лет по закону могут взыскивать алименты и на себя тоже. Вот недавно завершился процесс: мы с псковского предпринимателя взыскивали деньги на его ребёнка и супругу. На это ушло полгода… Мы доказывали, что он имеет возможность содержать семью в обозначенной сумме, так как и раньше выделял средства именно в таком размере. В другом процессе ответчиком по делу был капитан на иностранном судне. Он получал баснословные деньги в валюте. В общем, не бедствовал точно. Его бывшая супруга обратилась в суд с иском о взыскании алиментов на двух несовершеннолетних детей – по 15 тысяч рублей на каждого. Женщина до этого не работала, причём это был выбор её мужа, чтобы она сидела дома и воспитывала чад. А капитан корабля, который, кстати, женился на следующий день после развода, предоставил суду трудовой договор, где сообщалось, что он работает в Пскове простым курьером с зарплатой в 12 тысяч рублей. Добрые люди помогли ему такой договор получить. В результате суд первой инстанции вынес решение о взыскании в пользу супруги 1/3 от 12 тысяч. Пришлось обратиться в областной суд, предоставить дополнительные доказательства о том, что фактически он скрыл свой истинный доход. В итоге суд в полном объёме удовлетворил требования экс-супруги.

Хотелось бы, конечно, чтобы мужчины вели себя достойно, достойно оставляли семьи. Ведь зачастую мужья отказываются платить алименты не из-за того, что у них нет денег, а из-за того, что у них нет совести и есть желание уколоть таким образом бывших жён. Почему-то, когда штамп в паспорте есть, муж отдаёт жене свою банковскую карточку и она распоряжается деньгами и ведёт хозяйство, а как только штамп пропадает, супруг начинает думать, что алименты она будет тратить себе на колготки.

Шубы, кот и коврик из ванной

Помимо алиментов ещё, конечно, делят имущество. Иногда доходит до абсурда: делёжка имущества может начинаться с земельных участков, квартир, дач, а заканчиваться определением судьбы котов. Вот был один процесс, в котором поступил встречный иск от супруга, он попросил разделить «кота британского», передав его супруге, а в его пользу взамен отдать что-то другое. В другой раз супруга попросила разделить сто рыболовных сетей. В обосновании написала, что её бывший муж с их помощью зарабатывает, да и к тому же «сами сети денег стоят».

Соусницы, ложки, поварёшки – делят всё, что имеет хоть какую-то цену. Даже коврик из ванной один муж очень хотел унести с собой. Аргумент: «Я его целый день выбирал!» Со стороны ситуации как будто смешные: коты, сети, ноутбуки, «картинка, корзинка, картонка и маленькая собачонка», но для людей часто принципиальное значение имеет не стоимость вещи, а память, которая с ней связана. Для кого-то память – это яйцо Фаберже, а кому-то жизненно необходимо оставить себе какую-то марку или открытку.

Или вот ещё очень характерная ситуация: муж от щедрот своих дарит жене норковый полушубок, а во время бракоразводного процесса заявляет требования о разделе этого полушубка, так как, по его мнению, он является предметом роскоши. В суде приходится доказывать обратное. Это только звучит красиво «нор-ко-вый по-лу-шу-бок», но предмет роскоши не может стоить 80 тысяч рублей. Хорошая норка должна стоить от 500 тысяч, тогда ещё можно говорить о предмете роскоши. В Пскове подобные вещи вряд ли продаются, а ширпотреб из местных меховых магазинов – просто одежда, которая к тому же ежедневно затирается в час пик в автобусе.

Брачный договор как средство от грабель

Интересная тема – брачные договоры. Я с большим уважением отношусь к людям, которые их заключают. Это замечательная штука. Несколько лет назад ко мне пришла девушка: «Вы знаете, я завтра выхожу замуж и хочу составить брачный договор».

По семейному кодексу это отдано на откуп нотариусам. Соглашение о разделе имущества, которое, в общем, схоже с брачным договором, может составить и юрист, но в любом случае его необходимо заверить у нотариуса. С 2016 года это монополия нотариальных контор.

Так вот та девушка рассказала, что такой документ ей очень нужен, но она стесняется признаться в этом будущему мужу, так как боится, что он сочтёт это актом неуважения и недоверия к нему. Предпосылкой к её желанию составить такое соглашение стал первый брак. Долгое время они с бывшим супругом не оформляли отношения, и все совместные покупки – машина, квартира - были записано на него. В результате после развода она потеряла всё и боялась снова наступить на те же грабли.

Брачные договоры в Пскове – не единичные случаи. Конечно, статистику лучше узнавать у нотариусов, но я знаю о множестве таких примеров. Например, супруги мужей-предпринимателей на случай, если те вдруг решат банкротиться, предпочитают оговаривать моменты с автомобилями и квартирами, чтобы потом это имущество не попало в конкурсную массу. Молодцы, защищают себя. А бывает, мужчина женится на молодой девушке, для него это не первый брак, и он таким образом подстраховывает себя, оговаривая все нюансы. Поэтому брачный договор – это очень цивилизованный документ, к нему нужно правильно относиться, без детских обид «Ах, ты мне не доверяешь!» В европейских странах считается нормой, если перед свадьбой адвокаты супругов встречаются, обсуждают и подписывают подобные документы. У нас, к сожалению, это до сих пор считается чем-то стыдным. Но, думаю, пройдёт какое-то количество времени, и люди будут попроще к этому относиться.

«Любовь любовью, а деньги врозь»

В Пскове много военных, которые после трёх лет службы могут рассчитывать на военную ипотеку. Минобороны выделяет молодой семье офицера заёмные деньги на приобретение квартиры. Если он отслужит весь контракт в течение 20 лет, квартира безвозмездно передаётся семье. Каждый год за него государство гасит эту ипотеку. Но бывают казусы. Недавний случай: супруги живут в трёхкомнатной ипотечной квартире 12 лет, у них двое детей и вот они разводятся. По закону половина этой квартиры принадлежит жене, но супругу, чтобы квартира стала собственностью семьи, необходимо отслужить ещё 8 лет. К тому же супруга после развода становится бывшим членом семьи, и государство не должно гасить ипотеку банку за её долю. Самое «интересное», что и тот период времени, когда государство всё же гасило ипотеку в том числе за жену, на жену больше не распространяется, то есть она должна начинать всё с нуля.

И вот эти бывшие мужья, желая создать новую семью и получить новую квартиру, пишут заявления в Минобороны о том, что отказываются от прежней квартиры и расторгают ипотечный договор, а по факту там живёт его бывшая жена с детьми. В итоге банк, которому государство всё это время выплачивало ипотеку, обращается в суд с иском о взыскании средств с супруги. Это абсолютно недоработанная ситуация! Есть судебные прецеденты, что вот эти бывшие офицерские жены, которые вслед за супругом приехали из другого региона, вынуждены с детьми идти на улицу или возложить на свои плечи ипотеку на квартиру, например, за 3 миллиона рублей. Ситуация патовая. Мне эта практика непонятна, этот пазл у меня в голове никак не складывается. Сейчас у меня как раз в работе такое дело. Мы, конечно, этот иск подождём, а потом, видимо, будем обращаться в Конституционный суд. Так что вот так: любовь любовью, а деньги врозь.

Свидания с детьми, принципы и вредность

Но есть и замечательные клиенты, которые смогли переступить через обиды и амбиции и подписать мировое соглашение. Да, зачастую обеим сторонам приходится уступать друг другу, но зато потом это помогает цивилизованно общаться и воспитывать детей. Всё же, когда решение выносит суд, родители озлобляются и в итоге всё вымещают на детей.

Дети – это вообще отдельная большая тема. Я вот недавно вернулась из Гдова, где уже почти год рассматривается дело по порядку общения отца с его пятилетней дочерью. Почему так долго? Потому что первый раз судья утвердила мировое соглашение после пяти часов процесса! Это юристу-то сложно, а человеку в стрессе, в котором находилась мать ребёнка, и подавно. Так вот эта мамочка подписала мировое соглашение, только чтобы сбежать из суда и поскорее забрать дочку из сада, потому что ей уже звонил воспитатель. В результате это мировое пришлось отменять в Санкт-Петербурге. Так что соглашение хорошо лишь в случае, если заключается с точным соблюдением всех норм закона и прав всех сторон.

Чаще всего иски по общению с детьми – это иски от обиженных отцов. Они говорят, что хотят видеть детей каждый день, мама отвечает: «Да без проблем!» Часто таким способом мужчина хочет вернуть женщину и добивается этого ежедневного общения скорее не с ребёнком, а с бывшей женой. Но когда на горизонте появляется новая пассия, его отпускает, и каждый день он ребёнка уже видеть не хочет, хорошо, если раз в месяц навестит. А экс-супруга его каждый день, как положено по мировому соглашению, ждёт с 7 до 8 вечера, планы меняет, а отца нет, он не звонит, не предупреждает. Тут снова надо идти в суд и менять этот график общения.

Есть и те, кто не даёт видеться с ребёнком, что называется, из вредности. Но я клиентов на консультации всегда предупреждаю о правовой перспективе дела, исходя из сложившейся судебной практики. Человеку во время первой встречи надо объяснить, какая будет перспектива у иска, если он станет придерживаться озвученной точки зрения. Да и игра в принципы может ударить по кошельку, и ты должен будешь возместить противоположной стороне расходы на юриста. К тому же если решение вынесено в соответствии с законом, то исполнять его всё равно придётся. Тут как-то вредность и заканчивается.

По разделу имущества тоже есть ситуации, когда муж приходит и заявляет: «Я хочу всё, потому что она не заслужила. Я работал, а она нет». Ну, нет такого определения в законе «заслужила», жена в любом случае имеет право на половину имущества, нажитого в браке. До того же мужчину всё устраивало: он хотел себе красивую жену, которая сидит дома, а теперь недоволен. Поэтому стараемся убедить клиентов ещё до начала процесса «отказаться от принципов», рассказываем о правовой перспективе: иногда получается, иногда не очень.