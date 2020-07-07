Коронавирус может вызвать поражения полости рта

08:47, 07 июля 2020, ПАИ

Язвы, кандидоз и увеличение лимфоузлов могут быть вторичными проявлениями коронавирусной инфекции, сообщает газета «Известия».

Ученые из Лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета описали поражения слизистой полости рта у пациента с коронавирусной инфекцией.

Специалисты сообщили, что среди оральных признаков и симптомов коронавируса могут встречаться петехия (точечные кровоизлияния в виде красных бугорков), кандидоз, травматические язвы и другие разнообразные поражения языка и слизистых. Поэтому осмотр стоматологом желательно включить в список необходимых исследований при СOVID-19.

По мнению российских стоматологов, некоторые неспецифические проявления СOVID-19 могут быть связаны как с общим снижением иммунитета, так и с приемом лекарственных средств, в частности антибиотиков. «Возможное возникновение устойчивого лимфаденита (увеличение лимфатических узлов. — «Известия») без видимых воспалительной причин», — сообщила заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Ирина Макеева.

Ученые также отметили, что у пациентов с COVID-19 на теле и на слизистой оболочке рта могут возникать язвы, которых раньше никогда не было. Еще один очень распространенный симптом — исчезновение вкусовой чувствительности. Больные характеризуют прием пищи как «жевание мыла или ваты».