0
10:38
Новые музыкальные инструменты получил симфонический оркестр псковской филармонии
10:23
Иван Грибов намерен сохранить сложившиеся в псковской прокуратуре традиции
10:16
Михаил Ведерников пожелал Ивану Грибову полюбить Псковскую область
10:01
Нового прокурора Псковской области Ивана Грибова представили властям и сотрудникам прокуратуры
09:43
Ливень ожидается на юго-востоке Псковской области
09:43
Определён подрядчик на реконструкцию дороги Гверстонь - Крупп - Кулье
09:13
Псковичи могут поучаствовать в благотворительной акции «Вторая жизнь вещам»
Еще новости
Общество

Коронавирус может вызвать поражения полости рта

Язвы, кандидоз и увеличение лимфоузлов могут быть вторичными проявлениями коронавирусной инфекции, сообщает газета «Известия».

Ученые из Лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета описали поражения слизистой полости рта у пациента с коронавирусной инфекцией.

Специалисты сообщили, что среди оральных признаков и симптомов коронавируса могут встречаться петехия (точечные кровоизлияния в виде красных бугорков), кандидоз, травматические язвы и другие разнообразные поражения языка и слизистых. Поэтому осмотр стоматологом желательно включить в список необходимых исследований при СOVID-19.

По мнению российских стоматологов, некоторые неспецифические проявления СOVID-19 могут быть связаны как с общим снижением иммунитета, так и с приемом лекарственных средств, в частности антибиотиков. «Возможное возникновение устойчивого лимфаденита (увеличение лимфатических узлов. — «Известия») без видимых воспалительной причин», — сообщила заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Ирина Макеева.

Ученые также отметили, что у пациентов с COVID-19 на теле и на слизистой оболочке рта могут возникать язвы, которых раньше никогда не было. Еще один очень распространенный симптом — исчезновение вкусовой чувствительности. Больные характеризуют прием пищи как «жевание мыла или ваты».  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Новые музыкальные инструменты получил симфонический оркестр псковской филармонии
07 июля 2020
Новые музыкальные инструменты получил симфонический оркестр псковской филармонии
Иван Грибов намерен сохранить сложившиеся в псковской прокуратуре традиции
07 июля 2020
Иван Грибов намерен сохранить сложившиеся в псковской прокуратуре традиции
Михаил Ведерников пожелал Ивану Грибову полюбить Псковскую область
07 июля 2020
Михаил Ведерников пожелал Ивану Грибову полюбить Псковскую область
Нового прокурора Псковской области Ивана Грибова представили властям и сотрудникам прокуратуры
07 июля 2020
Нового прокурора Псковской области Ивана Грибова представили властям и сотрудникам прокуратуры
Ливень ожидается на юго-востоке Псковской области
07 июля 2020
Ливень ожидается на юго-востоке Псковской области
Определён подрядчик на реконструкцию дороги Гверстонь - Крупп - Кулье
07 июля 2020
Определён подрядчик на реконструкцию дороги Гверстонь - Крупп - Кулье
Псковичи могут поучаствовать в благотворительной акции «Вторая жизнь вещам»
07 июля 2020
Псковичи могут поучаствовать в благотворительной акции «Вторая жизнь вещам»
Реконструкцией станции очистки воды в Великих Луках займётся компания из Вологды
07 июля 2020
Реконструкцией станции очистки воды в Великих Луках займётся компания из Вологды

Идет загрузка...