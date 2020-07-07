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Общество

Реконструкцией станции очистки воды в Великих Луках займётся компания из Вологды

Анастасия Евсинекина/Будущее России. Национальные проекты

Работы по реконструкции станции очистки воды из подземных источников, которые снабжают более 80% жителей Великих Лук - второго по величине города Псковской области, начнут в июле 2020 года. Стоимость проекта, рассчитанного на три года, составила более 92 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.

«В Великих Луках определена подрядная организация, которая займется реконструкцией станции биохимической очистки воды от сероводорода на очистных сооружениях водопровода из подземных источников в Великих Луках. <…> Планируется, что специалисты приступят к работе с середины июля», - говорится в сообщении.

Работы проводят по программе «Чистая вода» национального проекта «Экология». Подрядчиком на объекте выступит компания «Вологодские коммунальные сети». Ее специалистов проверят на коронавирус после прибытия на объект, а работа будет вестись в соответствии с эпидемиологическими требованиями.

В течение трех лет планируется отремонтировать все шесть реакторов, заменить технологические трубопроводы, запорную арматуру, расходомеры и прочее. Все работы будут проводиться без приостановки станции. В 2020 году специалисты начнут с того, что заменят входные трубопроводы, а также отремонтируют один из реакторов.

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Реконструкцией станции очистки воды в Великих Луках займётся компания из Вологды

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