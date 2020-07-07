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Общество

Названы самые высокооплачиваемые работы на удалёнке

Были названы самые высокооплачиваемые работы на удалёнке. Самую большую зарплату на удалёнке получают главные бухгалтеры, пишет РИА Новости.

Главный бухгалтер в небольшой компании, которая работает с b2b-сегментом, может получать до 250 тысяч рублей в месяц, работая удалённо.

Переводчик с английского на удалёнке может получать от 150 до 200 тысяч рублей в месяц. Высокую заработную плату предлагают также в сфере продаж. Менеджер по развитию бизнеса в одной из петербургской компании может зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц.

Специалист по контекстной рекламе с опытом работы может получать на удалёнке до 120 тысяч рублей.

Хорошие зарплаты ждут также профессионалов IT-сферы. PHP-программист с опытом работы от трёх лет может рассчитывать на доход до 110 тысяч рублей.

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