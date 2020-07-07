Автомобиль Audi Q5 перевернулся возле деревни Мальская Долина

09:17, 07 июля 2020, ПАИ

Автомобиль Audi Q5 перевернулся возле деревни Мальская Долина Печорского района 6 июля около 15:45, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За рулём автомобиля находилась 48-летняя петербурженка. Транспортное средство перевернулось в связи с тем, что женщина не справилась с управлением.

Жительница Санкт-Петербурга получила перелом носа и рану лица, госпитализация не потребовалась. Женщина находилась в трезвом состоянии.