Спиртные напитки пыталась похитить из магазина жительница Пскова
Жительница Пскова пыталась похитить спиртные напитки из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
6 июля местная жительница, находясь в магазине по улице Труда, украла спиртные напитки. Персонал магазина нажал на кнопку тревожной сигнализации, после чего на место прибыли сотрудники Росгвардии.
35-летняя псковичка была задержана и передана сотрудникам полиции.