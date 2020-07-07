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Спиртные напитки пыталась похитить из магазина жительница Пскова

Жительница Пскова пыталась похитить спиртные напитки из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

6 июля местная жительница, находясь в магазине по улице Труда, украла спиртные напитки. Персонал магазина нажал на кнопку тревожной сигнализации, после чего на место прибыли сотрудники Росгвардии.

35-летняя псковичка была задержана и передана сотрудникам полиции.

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