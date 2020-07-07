Мина обезврежена в Себежском районе
В Псковской области спасатели за последние сутки обезвредили взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Так, вблизи деревни Дедино Себежского района группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук обезвредила миномётную мину калибра 82 миллиметра.
Днём ранее в деревне Паникли Невельского района великолукские спасатели нашли и обезвредили артиллерийский снаряд калибра 203 миллиметра.