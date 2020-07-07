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Общество

Определён подрядчик на реконструкцию дороги Гверстонь - Крупп - Кулье

Управление автомобильных дорог Псковской области (Псковавтодор) заключило контракт на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования регионального значения Гверстонь – Крупп - Кулье на участке км 16+400 - км 28+882 в Печорском районе Псковской области (первый пусковой комплекс). Подрядной организацией по итогам электронного аукциона стало ООО «Вуклэр». Сумма контракта составила около 220 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Контракт заключен в рамках реализации крупного инфраструктурного проекта «Улучшение доступности удаленных областей в Юго-восточной Эстонии и Псковской области для традиционного предпринимательства и устойчивого развития» / «ДОСТУП МСП» Программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» на период 2014 – 2020 годов. Реализация программы совместно финансируется Европейским Союзом, Эстонской Республикой и Российской Федерацией.

Речь идет о реконструкции дороги на участке км 22+400 – км 28+882 протяженностью более 6,6 км, который проходит через населенные пункты Кулиско и Дальнево.

В рамках контракта будет проведена расчистка территории от деревьев и кустарника, разборка существующей проезжей части, дорожных знаков, сигнальных столбиков, остановок и водопропускных труб. Затем будут проведены земляные работы. Дорожная одежда будет состоять из дренирующего слоя из песка, геосинтетического материала, основания из щебеночно-песчано-гравийной смеси и двух слоев асфальтобетонного покрытия. Также будут устроены водопропускные трубы, укреплены обочины и откосы, отремонтированы пересечения и примыкания, устроены тротуар и пешеходные дорожки, 4 автобусные остановки, проведено благоустройство. В деревнях Кулиско и Дальнево появится наружное освещение.

Дорога Гверстонь – Крупп – Кулье относится к IV технической категории. Имеет участки с песчано-гравийным покрытием. Расчетная скорость движения – 80 км/ч. После реконструкции покрытие станет капитальным асфальтобетонным на протяжении всего участка, ширина проезжей части будет доведена до полноценных 6 м, обочин – до 2 м.

Срок окончания работ по контракту - 30 июля 2021 года.

Гарантийный срок на земляное полотно, верхний слой покрытия  из асфальтобетона и водопропускные трубы составит 8 лет, на основание дорожной одежды – 6 лет, на нижний слой покрытия – 5 лет, укрепление обочин - 4 года.

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