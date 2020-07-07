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Общество

Два дома сгорели из-за короткого замыкания в Плюсском районе

В Плюсском районе из-за короткого замыкания электропроводки сгорели два жилых дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, 6 июля в 15:26 в деревне Заруденье Плюсского района сгорел жилой дом площадью 66 квадратных метров. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять человек. Сотрудники МЧС смогли спасти от огня соседний жилой дом.

Ещё один пожар произошёл 7 июля в 00:12 в деревне Заполье Плюсского района. Сгорели жилой дом площадью 45 квадратных метров, хлев и сарай. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять человек. Сотрудники МЧС спасли от огня баню и три надворные постройки.

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