Александр Котов поздравил Ивана Грибова с назначением на должность прокурора Псковской области

10:23, 07 июля 2020, ПАИ

С назначением на должность прокурора Псковской области Ивана Грибова поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов 7 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Исторически так сложилось, что прокуратура и Псковское областное Собрание депутатов конструктивно взаимодействовали, работая над совершенствованием законодательства региона», - отметил Александр Котов, выразив надежду, что взаимодействие будет продолжено.

Александр Котов пожелал новому прокурору успешной работы, а также пожелал построить работу с органами власти, общественными организациями.

Также председатель Псковского областного Собрания депутатов вручил Ивану Грибову книгу «Псковские сокровища».

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области Пётр Крупеня также пожелал новому прокурору удачи и благополучия.

«Прокуроры все строги, но справедливы, - заметил Пётр Крупеня. – Мы находим возможность обсуждать уголовные дела, обсуждаем, работаем, переживаем вместе и приходим к единому решению».

Также Крупеня добавил, что следователи и прокуроры решают одну задачу – борются с преступностью.