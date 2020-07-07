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Общество

В Псковской области детям хотят запретить находиться в кальянных

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил установить запрет на нахождение детей и подростков в помещениях, где предоставляются услуги с использованием кальянов. Соответствующий законопроект, который разработал областной комитет по образованию, поступил в Псковское областное Собрание.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, целью документа является защита здоровья детей от негативного воздействия курения кальянов.

Ограничения на курение кальянов действуют и сейчас – в кафе, барах, объектах торговли и бытовых услуг наряду с курением сигарет запрещено и курение кальянов. Однако под установленный федеральным законодательством запрет попадает использование табака для кальянов, а на курение нетабачных кальянных смесей ограничительные меры не распространяются, в том числе и по возрасту.

В пояснительной записке к законопроекту приводятся данные о вреде курительных смесей на здоровье человека со ссылкой на медицинские справочники. От сгорания фруктовых добавок в нетабачных смесях образуется даже большее количество смол и ацетальдегидов, чем в дыме от табака. При попадании в лёгкие увлажнённый дым с токсинами провоцирует онкологические, сердечно-сосудистые и лёгочные заболевания.

Подчёркивается, что для несовершеннолетних курение кальяна имеет ещё более пагубные последствия – содержащиеся в кальянном дыме токсины нарушают усвоение витаминов и могут затормозить рост ребенка, вызвать нарушение работы центральной нервной системы, обмена веществ, общего физического и психологического развития.

«Таким образом, курением кальяна причиняется вред множеству систем организма, и задача органов государственной власти состоит в том, чтобы уберечь подрастающее поколение от пагубных последствий курения кальяна», – делают вывод разработчики законопроекта.

Федеральный законодатель наделил субъекты РФ правом устанавливать меры по ограничению присутствия несовершеннолетних в местах, где может быть причинён вред их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. На областном уровне к таким местам отнесены пивные рестораны, винные и пивные бары, рюмочные, а также места, предназначенные для реализации только алкогольной продукции или товаров сексуального характера. Авторы законопроекта предлагают расширить этот перечень, дополнив его кальянными. Инициативу одобрила экспертная комиссия.

В развитие проблематики областной комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике подготовил законопроект, определяющий понятийный аппарат для правоприменения двух уже действующих региональных законов: «Об установлении ограничений розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Псковской области» и «Об установлении ограничений оптовой и розничной торговли бестабачной никотиносодержащей продукцией на территории Псковской области».

В наименовании первого закона слова «электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина» предлагается заменить словами «устройств, имитирующих курение табака, и смесей для устройств, имитирующих курение табака».

Кроме того, в тексте закона даётся чёткое определение различным курительным устройствам, а также смесям и жидкостям для них.

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