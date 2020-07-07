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Общество

В Невеле к новому учебному году в школах появятся инновационные кабинеты

Инновационные кабинеты появятся в школах Невеля к новому учебному году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В Невельском районе в рамках партийного проекта «Новая школа» и нацпроекта «Образование» идёт обновление материально-технической базы образовательных учреждений «Точка роста».  В проекте задействованы МОУ «Гимназия г. Невеля» и МОУ СШ№2 им. Н.И. Ковалева. В каждом образовательном учреждении будет полностью оборудовано два кабинета: кабинет информатики, технологии, ОБЖ и кабинет проектной деятельности.

В школы уже поступила мебель для кабинетов проектной деятельности. В перечне нового оборудования значатся планшеты, 3D-принтеры, фотоаппараты, смартфоны, компьютеры, шахматы.

Член «Единой России», депутат районного Собрания, директор школы №2 Владимир Сафроненко отметил, что в образовательном учреждении уже отремонтированы два кабинета, получена мебель.

«До 31 июля полностью поступит оборудование, и к началу учебного года кабинеты будут готовы, что позволит разнообразить и модернизировать содержание и методы обучения», - пояснил Сафроненко.

Учащиеся сельских школ смогут изучать предметы «Технология», «Информатика», «ОБЖ» на новом оборудовании, а после уроков посещать занятия цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, развивать навыки работы в команде, готовиться к участию в региональных и федеральных конкурсах, форумах и слетах.

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