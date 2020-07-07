256 человек заболели коронавирусом в Псковском районе

11:15, 07 июля 2020, ПАИ

В Псковском районе коронавирусом заразились 256 человек. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в муниципалитете увеличилось на четыре человека. Такие данные приводит официальный Telegram-канал о ситуации с коронавирусом в Псковской области.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псковский район занимает третье место, на первом – Псков (926 случаев), на втором – Великие Луки (624 случая).

Всего в Псковской области выявлено 3 111 случаев заражения коронавирусом, 1 260 человек выздоровело, 31 – умер.