Псковская область лидирует по скорости электронной регистрации сделок на недвижимость

12:00, 07 июля 2020, ПАИ

Псковская область среди регионов России заняла первое место по скорости электронной регистрации сделок на недвижимость. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росреестра по Псковской области, подобный проект реализуется в рамках совместного проекта Сбербанка и псковского Росреестра «Сделка за час».

Услуга позволяет экономить время жителей Псковской области. В частности, благодаря сервису псковичи, которые оформляют в собственность недвижимость, получают возможность пройти регистрацию в Росреестре в электронном виде всего за 60 минут. Тогда как нормативный срок регистрации на бумажном носителе составляет семь рабочих дней для ипотечных и девять рабочих дней для неипотечных сделок.

Так, за последние 30 дней согласно рейтингу регионов России по сроку регистрации сделки поданной в электронном виде Псковская область заняла первое место.

«Введенный в Псковской области режим ограничительных мер не является проблемой для регистрации ипотечных сделок и рефинансирования жилищных кредитов. Региональный Росреестр продолжает приём документов на учетно-регистрационные действия в электронном виде», – подчеркнули в ведомстве.