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Общество

Псковская область лидирует по скорости электронной регистрации сделок на недвижимость

Псковская область среди регионов России заняла первое место по скорости электронной регистрации сделок на недвижимость. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росреестра по Псковской области, подобный проект реализуется в рамках совместного проекта Сбербанка и псковского Росреестра «Сделка за час».

Услуга позволяет экономить время жителей Псковской области. В частности, благодаря сервису псковичи, которые оформляют в собственность недвижимость, получают возможность пройти регистрацию в Росреестре в электронном виде всего за 60 минут. Тогда как нормативный срок регистрации на бумажном носителе составляет семь рабочих дней для ипотечных и девять рабочих дней для неипотечных сделок.

Так, за последние 30 дней согласно рейтингу регионов России по сроку регистрации сделки поданной в электронном виде Псковская область заняла первое место.

«Введенный в Псковской области режим ограничительных мер не является проблемой для регистрации ипотечных сделок и рефинансирования жилищных кредитов. Региональный Росреестр продолжает приём документов на учетно-регистрационные действия в электронном виде», – подчеркнули в ведомстве. 

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