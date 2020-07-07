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Общество

Минкультуры будет ежегодно выделять 20 грантов любительским коллективам

Министерство культуры России предусмотрит 20 грантов ежегодно на поддержку непрофессиональных творческих коллективов. Как пишет ТАСС, об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 7 июля.

Она отметила, что в 2019 году была оказана поддержка 150 творческим проектам некоммерческих организаций в 64 субъектах.

Помимо этого, были завершены работы по капитальному ремонту детских театров в Саранске, Мурманске, Новосибирске, Новоуральске, Чебоксарах и Ульяновске.

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