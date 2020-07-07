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Общество

60% врачей в России не верят официальной статистике по коронавирусу

60% российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу. Таковы данные опроса специалистов ФОМа и «Левада-центра», сообщает газета «Ведомости».

Почти половина медиков считает данные по числу зараженных и погибших заниженными, но некоторые считают цифры завышенными.

В рамках исследование было опрошено 502 врача. У 60% из которых есть опыт работы с пациентами с симптомами COVID-19, 16% работают в «красной зоне».

Уверены в занижении статистики по заболевшим и умершим 49% и 47% респондентов соответственно (из тех, кто работает с COVID-пациентами,— 54% усомнились в статистике заболеваемости). Завышенным цифры считают 9% и 11%. Верят официальной информации 23% и 21% опрошенных соответственно.

Помимо этого, медики оценили действия государства по борьбе с коронавирусом. О том, что в недостаточной степени проводятся меры по выявлению заболевших и оснащению медучреждений, заявили по 64% респондентов. В части оказания помощи заболевшим и подготовки медработников по 29% респондентов считают, что сделано все необходимое. Однако 44% заявили, что для обеспечения адекватной нагрузки на медицинский персонал «не сделано практически ничего».

Ранее сообщалось, что в Псковской области умерли от COVID-19 ещё три человека, за сутки заразились 27 человек.

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