Псковский симфонический оркестр готовится к первым летним концертам

13:18, 07 июля 2020, ПАИ

Культурная жизнь в России постепенно выходит из карантина: театры, музыкальные коллективы, оркестры приступают к офлайн-репетициям. В Псковской области уже известна дата первого живого концерта Губернаторского оркестра: 1 августа открываются «Летние сезоны» филармонии волшебным концертом «Лавандовая ночь» на террасе с видом на Покровскую башню и набережную реки Великой.

Сегодня в большом концертном зале филармонии уже звучит оркестр – идут репетиции. Музыканты играют на новых инструментах. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 7 июля передал филармонии контрабас, базовый тромбон, бас-кларнет, пюпитры и микшерский пульт. В конце августа в регион поступит вторая партия. Глава региона пообещал, что это не последний подарок для филармонии и власти должны сделать так, чтобы «Губернаторский оркестр звучал, как он должен звучать» и чтобы изношенные и устаревшие инструменты не ограничивали талант музыкантов.

Большой концертный зал филармонии, вероятно, откроется нескоро: разрешение на массовые мероприятия Псковская область получит только после третьего этапа снятия ограничений по коронавирусу. Как анонсировал ранее главный санитарный врач региона Александр Нестерук, запрет на массовые мероприятия сохранится «до последнего». Поэтому оркестр готовится к опен-эйрам – концертам на открытом воздухе. Помимо знакомых и полюбившихся псковичам мероприятий, дирекция филармонии готовит фестиваль «Музыка на воде», открытие которого ранее было запланировано на 21 августа.

В разговоре с губернатором Николай Хондзинский подчеркнул, что терять уникальный фестиваль на воде Псковской области нельзя. Кроме того, на улице возможно учесть все правила санитарно-эпидемиологической безопасности.

«Я хочу, чтобы никто не думал, что мы упиваемся властью и дергаем за рычаги, - пояснил глава региона. - Мы делаем все для того, чтобы максимально быстро и полно раскрыть экономику, открыть театры, филармонию». Псковская область, потерявшая из-за пандемии миллиарды рублей, ждет к себе российских туристов, которые смогли бы не только погулять по Кремлю, монастырям и заповедникам, но и побывать на концертах Губернаторского симфонического оркестра.

Фоторепортаж из Псковской областной филармонии смотрите здесь.