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Общество

Массовые мероприятия в Псковской области разрешат только после третьего этапа послаблений

Фото: Дарья Хваткова.

«Массовые мероприятия в Псковской области не будут проводиться до последнего», - заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук в эфире ПАИ-live 6 июля.

Руководитель регионального отделения Роспотребнадзора констатировал, что большие фестивали и другие массовые мероприятия разрешат в Псковской области только после снятия третьего этапа ограничений по коронавирусу.

На втором же этапе, по словам Александра Нестерука, расширится круг послаблений в спортивной сфере, в области художественной самодеятельности, в сфере социального обслуживания.

Также гость эфира рассказал об условиях снятия второго этапа ограничений по коронавирусу.

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