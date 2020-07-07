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Общество

Блогеры передали псковским тяжелоатлетам новый инвентарь

Фото: Дмитрий Клоков.

Съемочная группа YouTube-канала «Рывкачи» посетила Псковскую область на минувшей неделе, сообщил Псковскому агентству информации председатель Федерации тяжелой атлетики Псковской области Игорь Цветков. Группу возглавил Дмитрий Клоков - серебряный призер Олимпиады в Пекине, чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта.

По словам Цветкова, Дмитрий Клоков и его проект «Рывкачи» снимают сюжеты о тяжелоатлетах в регионах для своего канала. Параллельно возглавляемая Клоковым федерация силовых видов спорта проводит мастер-классы в регионах, а также передает безвозмездно детским отделениям тяжелоатлетический инвентарь - грифели и «блины».

Фото: Дмитрий Клоков.

«Рывкачи» планировали заехать в Новгород, но пробыли у нас дольше запланированного. Сначала они посетили нашего ветерана Льва Никифорова в Бежаницах, побывали у него дома, где на втором этаже оборудован один из немногих музеев тяжелой атлетики, сходили в баню, передали ему для его секции подарки. Затем они побывали в гостях у нас, в Пскове, сходили на экскурсию, познакомились с нашими ребятами», - рассказал Цветков.

Фото: Дмитрий Клоков.

По его словам, «Рывкачи» передали секции Цветкова в подарок спортивный инвентарь. Ранее в этом году новое оборудование псковские тяжелоатлеты получили также от всероссийской федерации. Смонтированный выпуск о псковской тяжелой атлетике выйдет в эфир примерно через два месяца, когда «Рывкачи» вернутся из большого российского тура. Из Пскова они отправились в Санкт-Петербург.

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