Психолог объяснила, чем опасна чрезмерная загруженность детей

16:22, 08 ноября 2026, ПАИ

Чрезмерная загруженность детей по минутам может привести к росту тревожности, тику и апатии. Об этом РИАМО рассказала психолог Марина Смирнова. По её словам, проблема не в самих занятиях, а в отсутствии свободного времени, когда ребёнок может просто ничего не делать.

Эксперт подчеркнула, что именно в такие моменты, которые взрослые часто ошибочно принимают за лень, формируется личность ребёнка: развиваются воображение, умение справляться со скукой и понимание собственных желаний. Кроме того, жизнь по жёсткому графику приучает детей ориентироваться только на результат и оценку, лишая их искреннего интереса к познанию нового.

Марина Смирнова отметила, что тревога родителей за будущее ребёнка и стремление заполнить каждую его минуту делами часто связаны не с его потребностями, а с их собственным страхом «не успеть» и привычкой сравнивать детей с другими. Детство не должно превращаться в бесконечную подготовку к взрослой жизни, подчеркнула специалист.