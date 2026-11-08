Онколог Минздрава назвал самые редкие виды рака

16:14, 08 ноября 2026, ПАИ

Злокачественные опухоли уха, надпочечников, головного мозга и других отделов центральной нервной системы встречаются у мужчин и женщин реже всего. Об этом рассказал главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, редкость опухоли не делает её менее значимой для специалистов. Напротив, именно такие случаи зачастую представляют наибольшую сложность.

Андрей Каприн также подчеркнул, что у специалиста региональной клиники за всю профессиональную жизнь может встретиться всего несколько пациентов с определённым редким типом опухоли.