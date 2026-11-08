Зумеры выбирают свободу: почему россияне всё чаще живут одни

16:35, 08 ноября 2026, ПАИ

Доля домохозяйств из одного человека в России выросла с 2002 года с 22,3 до 40 %, сообщает kp.ru. Чаще с одиночеством сталкиваются представители молодых поколений. По оценке экспертов, причины могут лежать в социальной и экономической сферах.

Исследования 2024 года показали: доля людей трудоспособного возраста среди одиночек выросла с 46,9 до 59,6 % – это россияне 25–45 лет. Психолог Ирина Коржаева отметила, что люди в самом расцвете сил чаще всего оказываются одни.

По её словам, зумеры выбирают свободу и одиночество, чтобы близость не поглотила их самих. При этом, по данным Института социологии РАН, материальное положение работоспособных одиночек лучше, чем у людей с семьями: мужчины-одиночки зарабатывают в среднем 62 тысячи рублей в месяц, женщины – 48,7 тысячи рублей.