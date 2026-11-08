Психолог объяснила, почему люди совершают необдуманные покупки

16:06, 08 ноября 2026, ПАИ

Импульсивные траты – это дофаминовые покупки, которыми мозг пытается быстро поднять настроение. Об этом психолог Алёна Артамонова рассказала изданию «Здоровье Mail».

По словам специалиста, реакция возникает на обещание награды: человек видит распродажу или рекламу, и организм ещё до покупки вырабатывает гормоны ожидания. Мозг реагирует не на вещь, а на предвкушение впечатлений от неё.

Такие покупки ненадолго поднимают настроение, дают ощущение контроля и причастности к более успешной жизни, но эффект мимолётен, отметила Алёна Артамонова.

Маркетинг умело этим пользуется: таймеры скидок, разговоры о дефиците товара и персональные предложения создают ощущение, что заказывать надо срочно. В итоге импульсивные траты часто оборачиваются стрессом, финансовыми проблемами, виной и опустошённостью.