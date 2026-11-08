Цветущий ноябрь: розы, хризантемы и астры не сдаются осени в Псковской области

15:59, 08 ноября 2026, ПАИ

В Псковской области, несмотря на ноябрь, продолжают цвести розы, ромашки, астры, хризантемы, бальзамины, настурции и другие цветы. Об этом пишут районные газеты.



Фото: Раисы Зиновьевой, Оксаны Блестовой, Екатерины Петровской, Людмилы Москаленко, Катерины Сергеевой



Фото: Раисы Зиновьевой, Оксаны Блестовой, Екатерины Петровской, Людмилы Москаленко, Катерины Сергеевой



Фото: Раисы Зиновьевой, Оксаны Блестовой, Екатерины Петровской, Людмилы Москаленко, Катерины Сергеевой



Фото: Раисы Зиновьевой, Оксаны Блестовой, Екатерины Петровской, Людмилы Москаленко, Катерины Сергеевой



Фото: Раисы Зиновьевой, Оксаны Блестовой, Екатерины Петровской, Людмилы Москаленко, Катерины Сергеевой



Фото: Раисы Зиновьевой, Оксаны Блестовой, Екатерины Петровской, Людмилы Москаленко, Катерины Сергеевой



Фото: Раисы Зиновьевой, Оксаны Блестовой, Екатерины Петровской, Людмилы Москаленко, Катерины Сергеевой



Фото: Раисы Зиновьевой, Оксаны Блестовой, Екатерины Петровской, Людмилы Москаленко, Катерины Сергеевой



Фото: Раисы Зиновьевой, Оксаны Блестовой, Екатерины Петровской, Людмилы Москаленко, Катерины Сергеевой



Фото: Раисы Зиновьевой, Оксаны Блестовой, Екатерины Петровской, Людмилы Москаленко, Катерины Сергеевой



Фото: Раисы Зиновьевой, Оксаны Блестовой, Екатерины Петровской, Людмилы Москаленко, Катерины Сергеевой



Фото: Раисы Зиновьевой, Оксаны Блестовой, Екатерины Петровской, Людмилы Москаленко, Катерины Сергеевой























На многих садовых участках в Себежском округе розы продолжают радовать глаз до сих пор.



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»





«Сегодня, 8 ноября 2026 года, друзья. А у Натальи Дмитриевой в разгаре цветочный сезон. Розы продолжают радовать хозяюшку. А что у вас, уважаемые хозяева и хозяюшки? Да, кто помнит, в каком году была такая цветочная ноябрьская сказка?» – обратилась к жителям района газета «Призыв».



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»















В Усвятском районе также удивляются цветущему ноябрю.

«Стоял ноябрь уж у двора. Три недели до зимы...» – пишет газета «Новая жизнь» и публикует фотографии местных жителей.