Онлайн-спектакль «Отель двух миров» покажет великолукский театр 8 июля

13:49, 07 июля 2020, ПАИ

8 июля, в среду, состоится онлайн-показ спектакля Великолукского драматического театра «Отель двух миров» в постановке Дмитрия Борисова. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Притча известного французского драматурга Эрика Эммануэля Шмитта «Отель двух миров» – это размышление о жизненных ценностях и о самой человеческой жизни. Главный герой Жюльен Порталь садится за руль автомобиля и несется ночью по дороге на большой скорости, пытаясь уехать от себя самого. Дорога приводит его в странное место. Отель? Клиника? Зал ожидания? Молчаливые сотрудники приветливы и предупредительны, постояльцы доброжелательны. Он не помнит, как здесь оказался. Впрочем, другие также не знают, как именно они оказались в Отеле двух миров. Никто из постояльцев не знает, когда можно будет покинуть его и что будет дальше. Вскоре появляется таинственный Доктор С... которому поручено присматривать за гостями, но он только множит загадки.

Трансляцию спектакля можно будет увидеть 8 июля в 18:00 в группе театра: https://vk.com/club5028577.