О бодрых спортсменах и спортстройках - в эфире ПАИ-live с Еленой Чернышовой

13:51, 07 июля 2020, ПАИ

Гостьей эфира ПАИ-live во вторник, 7 июля, в 14:00 станет и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова.

Несмотря на некоторые послабления ограничительных мер, пауза для спортсменов затянулась. Спортивные соревнования не проводятся, но все наготове. Главный вопрос - когда? Спортивные стройки в регионе, которые ведутся в рамках национального проекта, не стоят, хотя определенные вопросы все-таки есть. Об этом, а также о том, почему регби привечают в регионе, есть ли спортивная экзотика в Пскове, и поговорим в эфире ПАИ-live с Еленой Чернышовой.

Разговор смотрите на сайте Псковского агентства информации, в группе ПАИ в «ВКонтакте», текстовую трансляцию читайте в Телеграм-канале «Псковские новости».