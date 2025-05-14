Госинспекция труда разъяснила, что делать при укусе клеща на работе

20:51, 14 мая 2025, ПАИ

Клещи представляют опасность не только из-за своих укусов и повреждений кожи, но и как переносчики серьёзных заболеваний. Поэтому укус клеща, произошедший в рабочее время, будет рассматриваться как несчастный случай, что повлечёт за собой определённые последствия для работодателя. Об этом сообщается в группе «Государственная инспекция труда в Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Согласно статье 227 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан расследовать инциденты на рабочем месте, включая укусы насекомых и животных, если работник стал нетрудоспособным или скончался. Однако симптомы укуса клеща могут проявляться не сразу, поэтому сотруднику необходимо уведомить работодателя об инциденте.

Пострадавший также должен обратиться за медицинской помощью, следовать рекомендациям врача и контролировать своё состояние в течение 30 дней, даже если анализ клеща оказался отрицательным. В случае ухудшения здоровья следует немедленно посетить врача. Даже если больничный будет оформлен позже, уведомление работодателя зафиксирует дату и место укуса.

В законодательстве отсутствуют чёткие критерии для разграничения профзаболевания и несчастного случая при укусах клещей. Рекомендуется учитывать риск заражения вирусами после укуса, основываясь на трёх условиях:

рабочее место находится в зоне, эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту, определяемой ежегодно Роспотребнадзором;

сотрудник получает обязательные профилактические прививки, что указано в постановлении Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 и приказе Минздрава от 21.03.2014 № 125н. Например, это касается работ по лесозаготовке, обслуживанию канализационных сооружений, промысловых, геологических и других работ, если их выполняют в эндемичных районах. Если сотрудники работают в зоне риска клещевого вирусного энцефалита, работодателю следует отразить это в локальных актах организации;

работникам, выполняющим задачи в таких районах весной и летом, предоставляются дополнительные средства защиты от укусов клещей.

Если сотрудник пострадал от укуса клеща и работодатель направляет его на прививки и предоставляет средства защиты, рекомендуется рассмотреть это как профессиональное заболевание.

Однако в двух случаях укус клеща следует расследовать как несчастный случай:

1. Если укус произошёл не в эндемичном районе и не вызвал вирусного заболевания. В таких случаях пострадавший может не нуждаться в больничном, но иногда может возникнуть воспаление, требующее амбулаторного лечения, или аллергическая реакция. Если возникает серьёзная реакция, такая как отёк Квинке, происшествие нужно квалифицировать как несчастный случай.

2. Если укус произошёл в эндемичном районе с командированным сотрудником. Работодатель может не знать о рисках заражения в этом регионе. Все работники, направленные в такие районы, должны проходить вводный инструктаж по охране труда.

Если работодатель не обеспечивал профилактическую вакцинацию, не предоставлял СИЗ и не оценивал профессиональные риски из-за отсутствия положения о системе управления охраной труда, происшествие следует рассматривать как несчастный случай, заключили в госинспекции.

Ранее сообщалось, что более 200 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю.