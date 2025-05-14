Атмосферный вихрь принёс на Северо-Запад сильные дожди

20:11, 14 мая 2025, ПАИ

Циклоны заливают дождями Европейскую Россию. Об этом сообщили специалисты метеоцентра «Фобос».

По их словам, сегодня синоптическая карта ЕТР представлена обширной и ненастной барической воронкой, состоящей из двух циклонов: один атмосферный вихрь – атлантического происхождения – будет поливать наиболее сильными дождями Северо-Запад страны, а другой, так называемый «каспиец», традиционно коварный циклон каспийского происхождения, атакует грозовыми ливнями Оренбуржье и далее прорвётся к берегам Средней Волги – в эпицентре экстремальных осадков окажутся Саратовская, Самарская и Ульяновская области, Татарстан, Башкортостан и восток Оренбуржья с общим количеством небесной влаги до 15–20 мм, а местами 30–40 мм, что сопоставимо с месячной нормой. Ливневые осадки ожидаются и в республиках Северного Кавказа.

Отметим, что сегодня в Псковской области в большинстве районов прошёл дождь. Ледяной ветер и дожди ожидаются в Псковской области 15 мая.

Ранее в Псковском гидрометцентре рассказали, что Псковская область попала в циклоническую депрессию.